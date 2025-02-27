Молодых предпринимателей из Подмосковья пригласили на конкурс проектов

Молодых предпринимателей из Подмосковья пригласили на конкурс «Создай НАШЕ». Победители получат по одному миллиону рублей на реализацию своих проектов.

Конкурс пройдет при организации агентства стратегических инициатив, корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». В нем могут принять участие начинающие бизнесмены от 14 до 28 лет. В результате жюри выберет 30 победителей, которые получат по одному миллиону рублей и право на участие в акселерационной программе.

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, на конкурс уже подали пять тысяч заявок.

«Также в этом году партнерами конкурса выступят крупные компании из различных сфер экономики — финансов, промышленности, ИТ, туризма, электронной торговли. В рамках своих спецноминаций они обеспечат дополнительную поддержку проектов участников конкурса, предоставив возможность акселерации бизнес-идей», — сказал он.

Конкурс направлен на поддержку предпринимательства среди молодежи.

Подать заявку на участие можно до 10 марта по ссылке.