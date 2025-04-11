Молодых мам в Серпухове поздравили с рождением малышей

В Серпуховском родильном доме состоялось торжественное поздравление женщин, которые недавно стали мамами. Заместитель главы городского округа Татьяна Орлова, куратор акции «С Днем рождения, малыш» партии «Единая Россия» Елена Орленок и депутат Совета депутатов Федор Чудинов выразили теплые слова благодарности и пожелания молодым мамам и их семьям.

Серпуховский роддом — это место, где начинается счастливая история материнства. Благодаря современному оборудованию и профессионализму медицинского персонала здесь создаются все условия для заботы о здоровье мам и новорожденных. С начала апреля в стенах роддома появились на свет 38 малышей, а всего с начала года — уже 300. Каждый из них стал радостью не только для своих семей, но и для всего округа.

Заместитель главы округа поблагодарила главного врача учреждения Сергея Ивановича Пойманова за его вклад в создание комфортных условий для рожениц и новорожденных. «Пусть эта весна, которая стала для вас особенной, принесет еще больше радости, тепла и любви», — отметила Татьяна Орлова.

Молодые мамы получили искренние поздравления, а их малыши — символические подарки в рамках акции «С Днем рождения, малыш». Этот день стал еще одним напоминанием о том, что рождение ребенка — это настоящее чудо, которое наполняет сердца счастьем и любовью.