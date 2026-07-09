Молодоженов и юбиляров совместной жизни поздравили в День семьи в Подольске

В День семьи, любви и верности в Подольске чествовали молодоженов и пары-юбиляры. В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» депутат Совета депутатов от «Единой России» Виктор Щукин дал напутствие семье новобрачных Лобачевых.

Владислав и Мария выбрали для бракосочетания один из самых красивых залов Подольска с уникальным органом, созданным по французской технологии XIX века.

«Мы — православные русские, и нам важно получить благословение Бога через святых Петра и Февронию. Праздник действительно хороший, и нам как молодоженам важно, что можно приурочить свадьбу к его проведению», — сказал Владислав Лобачев.

В Подольском краеведческом музее чествовали пять пар юбиляров. Для них устроили чаепитие и концерт с русскими народными песнями.

Начальник окружного управления социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области Ольга Орлова рассказала, что подобные праздники устраивают раз в квартал для пар, проживших вместе более 50, 55, 60 и 65 лет.

«По традиции в День семьи, любви и верности мы чествуем молодоженов и юбиляров совместной жизни, которые являются для всех примером. Ветеранам очень важно внимание и, конечно же, материальная поддержка. Всего с начала 2026 года выплату в связи с юбилеем совместной жизни получила 231 пара. Из них 124 супружеские пары с 50-летним юбилеем совместной жизни получили по 5000 рублей, 65 супружеских пар с 55-летним юбилеем — по 6000 рублей, 27 супружеских пар с 60-летним юбилеем — по 7000 рублей, еще 15 супружеских пар с 65-летним юбилеем — по 8000 рублей», — сказала Ольга Орлова.

Поздравительные адреса главы Подольска Григория Артамонова вручили Литвиновым, Королевым, Овсянниковым, Цой и Лабиковым. Семья Лабиковых воспитала двух родных сыновей и одного приемного, теперь у них пятеро внуков. Весь досуг они посвящают помощи участникам СВО: плетут сети, готовят выпечку и выделяют финансы. За это их награждали благодарностью администрации города.