Молодой педагог из Королева вернулась на работу в родную школу

Привлечение молодых специалистов к трудовой деятельности в образовательных учреждениях города является одной из важнейших задач для администрации Королева. Одной из тех, кто после окончания вуза вернулся в родную школу, стала учитель начальных классов Мария Примачева.

Выпускница Московского педагогического университета начала работать в школе № 1, которую закончила в свое время. Решающую роль в выборе профессии для Марии Примачевой сыграли ее педагоги и наставник, директор школы № 1 Ирина Гайдукова.

В классе молодого учителя, названном в честь Героя России, космонавта Олега Кононенко, получают знания 37 учеников. Первый рабочий день для Марии Примачевой оказался незабываемым: дети встретили учительницу с живым интересом, а визит самого космонавта стал событием, которое надолго останется в памяти.

Педагог считает главной целью своей работы передачу ученикам радости познания мира через образование. «Учительство — это призвание, а возвращение в любимую школу стало осознанным выбором моей судьбы», — подчеркнула педагог.