Молодогвардейцы в Воскресенске подвели итоги работы за первый квартал 2025 года

Активисты «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» отчитались секретарю местного отделения, главе округа Алексею Малкину о своей работе за первый квартал 2025 года. Волонтеры поучаствовали в Форуме лидерских качеств в Наро-Фоминске и запланировали вступить в проект «ПолитЗавод».

В рамках Форума лидерских качеств руководители местных штабов, кандидаты предварительного голосования и лидеры общественного мнения посетили образовательные лекции, обменялись опытом в реализации проектов и поучаствовали в сессии по разработке методических рекомендаций для работы отделений.

Также прошло открытие федерального кадрового проекта «ПолитЗавод» в Подмосковье. Инициатива направлена на подготовку будущих политиков и лидеров, которые примут участие в выборах в 2026 году.

«Вижу, что у молодежи Воскресенска есть большой запрос на участие в политической жизни. „ПолитЗавод“ — это уникальный образовательный проект, который помогает молодым людям от 18 до 35 лет войти в мир политики и общественной деятельности. Воскресенские представители МГЕР и сторонники партии обязательно будут принимать участие», — отметил Алексей Малкин.

Участники встречи наметили планы на второй квартал 2025 года.