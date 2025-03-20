Молодогвардейцы очистили конюшню в приюте для животных в Балашихе

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» обратились сотрудники приюта для животных с просьбой о помощи. Активисты «Молодой Гвардии» оперативно откликнулись и помогли с уборкой конюшни.

В рамках акции «Доброе дело» ребята очистили прилегающую территорию приюта, расположенного в микрорайоне 1 мая. Они также позаботились о его обитателях: покормили животных и уделили им внимание.

«Помощь тем, кто в ней нуждается, — один из основных принципов нашей организации. Мы всегда готовы откликнуться на просьбы и сделать доброе дело», — сказал руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

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