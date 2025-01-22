Молодогвардейцы из Лосино-Петровского поучаствовали в региональной конференции

Делегация «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Лосино-Петровский приняла участие во втором этапе XVII Конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Она прошла в городе Балашиха.

На мероприятии собрались руководители местных штабов и активисты со всей Московской области, чтобы подвести итоги работы за 2024 год, обменяться опытом и наметить планы на будущее.

Конференция началась с нетворкинг-сессии, которую провел руководитель Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Сергей Шафорстов. Участники были рассажены за круглыми столами, где в формате командной работы знакомились друг с другом и обсуждали актуальные темы.

На площадке конференции была организована фотовыставка самых ярких мероприятий и событий каждого городского округа. Также работали творческие зоны: станция с арт-мастером, который делал яркий макияж для участников, площадка бисероплетения, где можно было создать уникальные украшения, а также стенд с пожеланиями, куда каждый мог оставить свои теплые слова.

Во втором этапе конференции делегаты заслушали отчет о деятельности «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья за 2024 год, представленный руководителем регионального штаба Дианой Алумянц. Также была проведена ротация регионального штаба и намечен предварительный план работы на 2025 год.

Почетными гостями конференции стали руководитель Центрального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Александр Амелин и заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Александр Толмачев. Они выразили слова благодарности участникам за их активную деятельность и вклад в развитие молодежной политики региона.

Конференция стала важной площадкой для обмена опытом, укрепления связей между активистами и планирования новых инициатив на следующий год.