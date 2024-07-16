Молодежный туристический слет прошел в поселке Цюрупы под Воскресенском

В рабочем поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск прошел VIII Открытый молодежный туристический слет «Вертикаль». В нем приняли участие более 200 человек.

В этом году слет посвятили творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, что добавило мероприятию особую культурную изюминку.

Каждая из девяти команд, участвующих в слете, получила задание подготовить творческое представление на основе одной из сказок Пушкина. Так, команда школы № 99 поработала над сказкой «Руслан и Людмила». Ребята не только создали визитку в стиле сказки, но и украсили свою территорию, а также приготовили блюдо для кулинарного конкурса, благодаря чему заслуженно заняли почётное третье место.

Участникам предстояло пройти различные испытания, включая скалодром, подвесную переправу, дартс, а также задания на меткость и сплоченность команды. Эти активности не только способствовали командообразованию, но и позволили участникам проявить свои физические и творческие способности.

Отметим, что молодежный туристический слет «Вертикаль» уже восьмой раз подряд становится значимым событием для жителей района, способствующим развитию туризма и активного отдыха среди молодежи.

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