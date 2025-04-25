Молодежный фестиваль к 80-летию Великой Победы прошел в Серпухове

Во Дворце культуры имени Владимира Ленина в городском округе Серпухов состоялся молодежно-патриотический фестиваль «Победа — 80 лет спустя». Гости мероприятия приняли участие в мастер-классах, посетили выставку и посмотрели концерт.

Фестиваль разделили на две части. Сначала собравшихся пригласили посмотреть выставку с участием патриотических объединений Серпухова. Ребятам показали оружие и разрешили подержать его в руках. Помимо этого, гости выставки смогли примерить экипировку древних воинов и современных бойцов. Все желающие приняли участие в акциях «С любовью к планете» и «Письмо солдату». Ребята мастерили открытки и учились вязать морские узлы.

Во второй части мероприятия гостей пригласили пройти в зрительный зал дворца культуры. Там состоялся концерт творческих коллективов Серпухова и отдельных талантливых исполнителей.

Отметим, что Молодежный центр «Молодость» проводит мероприятие такого масштаба, посвященное Великой Победе, впервые. Организаторы надеются, что фестиваль станет традиционным.