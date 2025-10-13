Молодежную площадь реконструируют в Наро-Фоминске в 2026 году

В Наро-Фоминске продолжается реконструкция Молодежной площади. Уже через неделю после старта реконструкции территория расчищена и идут активные работы.

Этот масштабный проект реализуют к 100-летию города, которое отметят в мае 2026 года. Здесь должно появиться современное пространство для отдыха и проведения праздников.

«Особое внимание — к деталям, которые важны жителям. Например, знаменитое „Сердце“, символ города, останется на месте. Его ждет модернизация, и после обновления оно станет только красивее», — отметил заместитель главы округа Алексей Гусаков.