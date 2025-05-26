Молодежь Подмосковья встретилась с Героем России Артуром Орловым

В Доме Движения Первых в Мытищах, который открыли на базе Российского университета кооперации, прошла «Классная встреча» с Героем России Артуром Орловым — участником президентской программы «Время героев» и председателем Правления «Движения Первых». На встречу приехали более 500 активистов со всего Подмосковья.

«„Движение Первых“ стремительно развивается у нас в регионе. Сейчас оно насчитывает более 416 тысяч человек, функционирует 1022 первичных отделений — по этим двум показателям РДДМ Московской области занимает первое место среди всех региональных отделений нашей страны. Также открыты 50 местных отделений, в том числе на базе всех молодежных центров», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Участники говорили о важности патриотического воспитания и обсуждали, какие возможности открывает Движение Первых для молодежи по всей стране — от путешествий и наставничества до грантовой поддержки проектов и встреч с героями СВО и известными людьми.

«Сегодня удалось пообщаться с Первыми Московской области, посетить Дом Движения региона. Обсудили ведение социальных сетей, уважение к педагогам, призвание молодого человека, президентскую программу „Время героев“, задачи Движения Первых и другие темы», — поделился Орлов.

Гостям показали Дом Первых и ключевые места университета. Им также провели экскурсию по современным образовательным пространствам с мультимедийным оборудованием.