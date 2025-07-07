Молодежь Подмосковья пригласили на всероссийскую профессиональную премию «Сварог»

Молодежь Подмосковья приглашают на всероссийскую премию «Сварог». Это конкурс для тех, кто занимается установкой окон и работает со светопрозрачными конструкциями. Участники смогут показать свои навыки, получить признание и побороться за призы — общий фонд премии составляет миллион рублей.

Премию проводят с 2024 года, чтобы отметить лучших специалистов и вдохновить молодых мастеров. Участников ждут конкурсы, мастер-классы и возможность представить свои работы перед экспертами отрасли. Оценивать будут качество, оригинальность и профессионализм молодых специалистов.

Подать заявку можно с 20 июня по 30 сентября 2025 года на сайте svarog.expert. Награждение победителей состоится 28 ноября.