Молодежь Подмосковья пригласили на международный форум «Цифровая транспортация»

Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики начнется 1 октября. К участию пригласили студентов и представителей образовательных организаций Подмосковья.

Форум «Цифровая транспортация 2025» в этом году охватит четыре тематических трека. Это «Цифровой путь России», «ИТранспорт», «Умная ИТфраструктура» и «Поколение „Цифра“. Участники обсудят развитие беспилотных технологий, кибербезопасность, подготовку кадров и многое другое.

Студенты смогут поучаствовать в дискуссии с предпринимателями, задать вопросы крупнейшим компаниям отрасли и посетить выставку российских цифровых транспортных технологий. Также для них проведут хакатон, лучше проекты которого представят на форуме.

Форум пройдет в Москве на площадке кластера «Ломоносов». Зарегистрироваться можно по ссылке.