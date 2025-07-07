Молодежь Подмосковья пригласили на агропромышленный форум «Ростов»

Жителей Подмосковья пригласили на агропромышленный форум «Ростов». На нем обсудят развитие сельских территорий и привлечение молодых специалистов в сектор АПК.

Форум направлен на вовлечение российской молодежи в проектную командную работу в агропромышленном секторе. На площадке они могут обменяться опытом и получить поддержку в реализации различных инициатив.

На мероприятии обсудят развитие сельских территорий и привлечение молодых людей на работу в АПК. Всего — пять направлений, среди которых «Бизнес», «Лидеры», «Кадры». «АПК» и проекты для села. По каждой из них подготовят тематическую образовательную программу. Кроме того, участников ждут мастер-классы, экскурсии, встречи с потенциальными работодателями и многое другое.

В рамках форума также пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Победитель получит поддержку в размере до 1,5 миллиона рублей.

Мероприятие пройдет с 8 по 12 сентября в селе Натальевка Ростовской области. Подать заявку на участие можно по ссылке.