Молодежь из Подольска приняла участие в «Медиашколе Подмосковья»

Юные журналисты из Подольска посетили «Медиашколу Подмосковья» с 17 по 21 ноября. Они попрактиковались в написании текстов, провели интервью, научились продвигать контент.

«Медиашкола Подмосковья» — флагманский проект Министерства информации и молодежной политики Московской области в Красногорске. Здесь занимаются воспитанием будущих профессионалов в области массовых и креативных коммуникаций.

Опытные журналисты, блогеры, телеведущие и продюсеры делятся знания и навыками. Например, лектор Российского общества «Знание» Дмитрий Чешев рассказал о секретах внутренней мотивации и о том, как он преодолевает трудности. Начальник управления «Диалог регионы» Егор Лукьянчиков обсудил с ребятами проблемы и возможности современных СМИ. Корреспондент Первого канала Артем Тихонов поведал о жанрах и форматах блога, поделился секретами создания интересного контента. Продюсер Максим Куценко научил распознавать фейки.

В «Медиашколе» также работает факультет визуального сторителлинга и искусственного интеллекта, а также факультет ораторского мастерства и работы в прямом эфире.

«Приятно осознавать, что ты находишься в кругу единомышленников, знакомишься с интересными людьми, обмениваешься опытом. Для себя я поняла, куда хочу двигаться дальше в медиасфере. Огромное спасибо „Медиашколе Подмосковья“! За эти несколько дней у меня появилось много новых идей и желание их реализовать», — поделилась участница форума из Подольска Анастасия Михайлова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».