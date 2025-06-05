Молочный форум прошел в Луховицах
Местом проведения мероприятия стал луховицкий племенной завод «Пойма». На форум приехали сельхозпроизводители не только из Подмосковья, но и из других регионов.
Руководство племзавода «Пойма» поделилось опытом с коллегами. Сейчас на сельхозпредприятии заготавливают сенаж. В этом году коллектив приступил к уборке раньше срока — поспособствовала ранняя весна. Племзаводу предстоит убрать 4 тысячи гектаров травостоя. Планируют заготовить более 40 тысяч тонн сенажа.
«В зависимости от того, какого качества и сколько мы заготовим кормов, это будущее хозяйства, будущее наших животных, сколько они нам дадут молока. Поэтому мы в этом году пошли очень рано на заготовку», — рассказал директор племзавода Анатолий Анисимов.
Племенной завод «Пойма» — одно из лучших хозяйств в России. Выращиванием крупного рогатого скота предприятие занимается уже более 90 лет. Сейчас поголовье насчитывает 7 тысяч животных, почти 3000 — это буренки, дойное стадо. Средний надой на одну фуражную корову за год превысил 10 тысяч 400 килограммов.
«Предприятие постоянно движется вперед. Регулярно устанавливаются или бьются рекорды. Есть чем поделиться. И самое главное, что мы пригласили участников не только из нашего и соседних муниципалитетов, но и со всего Подмосковья. Надеемся, что данный обмен информацией будет полезным. У нас не проба пера, это уже второй подобный форум. После первого был очень хороший отклик», — отметил глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин.
В форуме также приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. С ними сельхозпроизводители обсудили меры поддержки. Их в Подмосковье немало: это субсидии, льготы, гранты. Проведение такого форума решено сделать постоянным.