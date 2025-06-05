Молочный форум прошел в Луховицах

Местом проведения мероприятия стал луховицкий племенной завод «Пойма». На форум приехали сельхозпроизводители не только из Подмосковья, но и из других регионов.

Руководство племзавода «Пойма» поделилось опытом с коллегами. Сейчас на сельхозпредприятии заготавливают сенаж. В этом году коллектив приступил к уборке раньше срока — поспособствовала ранняя весна. Племзаводу предстоит убрать 4 тысячи гектаров травостоя. Планируют заготовить более 40 тысяч тонн сенажа.

«В зависимости от того, какого качества и сколько мы заготовим кормов, это будущее хозяйства, будущее наших животных, сколько они нам дадут молока. Поэтому мы в этом году пошли очень рано на заготовку», — рассказал директор племзавода Анатолий Анисимов.