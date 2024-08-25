Молебен прошел перед открытием фестиваля «Славянское подворье» в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов принял участие в благотворительном молебне в церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Участники богослужения зажгли свечи и поблагодарили за блага.

Председатель Совета депутатов Алексей Никулин и депутат Московской областной Думы Павел Максимович также приняли участие в молебне. Представители власти получили благословение и отправились на фестиваль «Славянское подворье».

Наследие предков представили на исконно русской земле в Дубровицах. Фольклорные коллективы региона выступали на сцене. Гости фестиваля отправились в торговые ряды, где смогли купить гастрономические продукты и народные изделия. Для детей организовали площадку с надувными качелями, тиром и песочницами. Впервые на территории «Славянского подворья» прошли кулачные бои. Все желающие приняли участие в мастер-классах по рисованию и традиционным ремеслам.

«Очень важно, что именно здесь, на исконно русской земле, мы смогли собрать воедино уникальное наследие наших предков. Славянская культура — это источник нравственного здоровья, основа духовного, эстетического и патриотического воспитания наших детей. Уверен, что ценности, заветы, традиции, которые являют собой многовековую глубинную мудрость, сохраним на долгие века», — сказал Григорий Артамонов.

Для гостей фестиваля организовали бесплатные автобусы.

Около 30 коллективов из 18 округов Московской области выступили для посетителей, а главный подарок — концерт приглашенных звезд: Надежды Бабкиной и Миа Бойка.

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