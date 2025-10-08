Модернизацию детских и спортивных площадок завершили в Балашихе

В городском округе Балашиха завершили масштабное обновление и установку новых детских и спортивных площадок. Только в этом году в 18 дворах появилось 30 современных комплексов, а также было заменено 250 игровых элементов на уже существующих территориях.

Для жителей уже открыты 16 детских и шесть спортивных площадок на улицах Майкла Лунна, Трубецкой, Свердлова, Речной и других.

Все игровые комплексы изготовлены из безопасных и износостойких материалов, что обеспечивает их долговечность и безопасность для детей.