Модернизацию детских и спортивных площадок завершили в Балашихе

В городском округе Балашиха завершили масштабное обновление и установку новых детских и спортивных площадок. Только в этом году в 18 дворах появилось 30 современных комплексов, а также было заменено 250 игровых элементов на уже существующих территориях.
Для жителей уже открыты 16 детских и шесть спортивных площадок на улицах Майкла Лунна, Трубецкой, Свердлова, Речной и других.
Все игровые комплексы изготовлены из безопасных и износостойких материалов, что обеспечивает их долговечность и безопасность для детей.
На детских площадках установлены современные элементы для активного отдыха детей разного возраста — горки, качели, лазалки и игровые конструкции.
Спортивные площадки оснащены уличными тренажерами для воркаута и зонами для командных игр, что способствует развитию силы, выносливости и командного духа у молодежи.
