Мобильные бригады НИКИ детства осмотрели более 5,5 тысячи пациентов с начала года

Специалисты НИКИ детства регулярно проводят выездные осмотры и консультации для юных пациентов с отдаленных территорий. Всего с начала года они осмотрели более 5,5 тысячи ребят.

Как рассказали в областном Минздраве, с начала года врачи совершили 95 выездов и осмотрели 5,5 тысячи детей. Из них 326 направили на дополнительное обследование.

«Специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. Благодаря выездам мы можем скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог и другие специалисты. Передвижной комплекс оснащен клинико-диагностической лабораторией, аппаратами ЭКГ и УЗИ.