Мобильные бригады НИКИ детства осмотрели 6,5 тысячи пациентов с начала года

В Подмосковье юным пациентам доступно посещение специалистов Научно-исследовательского клинического института детства в мобильных комплексах. С начала года бригады совершили 111 выездов.

Специалисты осматривают пациентов с тяжелыми патологиями и дают родителям необходимые консультации.

«Это позволяет нам скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. Всего с начала года было осмотрено уже 6,5 тысячи детей, из которых 395 были направлены в наш многопрофильный стационар для продолжения лечения», — рассказала директор института Нисо Одинаева.

Выездная бригада состоит из аллерголога, пульмонолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, а также специалиста ультразвуковой диагностики.

В передвижном комплексе есть вся необходимая медицинская техника, в том числе современные аппараты эхокардиографии, устройства для ультразвуковых исследований экспертного класса и клинико-диагностическая лаборатория.