Мобильные бригады НИКИ детства осмотрели 6,5 тысячи пациентов с начала года
В Подмосковье юным пациентам доступно посещение специалистов Научно-исследовательского клинического института детства в мобильных комплексах. С начала года бригады совершили 111 выездов.
Специалисты осматривают пациентов с тяжелыми патологиями и дают родителям необходимые консультации.
«Это позволяет нам скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. Всего с начала года было осмотрено уже 6,5 тысячи детей, из которых 395 были направлены в наш многопрофильный стационар для продолжения лечения», — рассказала директор института Нисо Одинаева.
Выездная бригада состоит из аллерголога, пульмонолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, а также специалиста ультразвуковой диагностики.
В передвижном комплексе есть вся необходимая медицинская техника, в том числе современные аппараты эхокардиографии, устройства для ультразвуковых исследований экспертного класса и клинико-диагностическая лаборатория.