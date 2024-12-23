Многопрофильный медицинский центр с роддомом откроют в Мытищах — Андрей Воробьев

Губернатор Воробьев: многопрофильный медицинский центр откроют в Мытищах

Многопрофильный медицинский центр на 786 коек с родительным домом планируют открыть в Мытищах, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он охватит до миллиона человек не только в Мытищах, но и в Пушкино, Королеве, Долгопрудном, Щелкове, Фрязино, Лобни, Ивантеевки.

Всего в следующем году введут семь новых поликлиник и три подстанции скорой помощи.

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