Многопрофильный медицинский центр с роддомом откроют в Мытищах — Андрей Воробьев

Многопрофильный медицинский центр на 786 коек с родительным домом планируют открыть в Мытищах, сообщил губернатор Андрей Воробьев .

Он охватит до миллиона человек не только в Мытищах, но и в Пушкино, Королеве, Долгопрудном, Щелкове, Фрязино, Лобни, Ивантеевки.

Всего в следующем году введут семь новых поликлиник и три подстанции скорой помощи.