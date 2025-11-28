Многодетным семьям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по оформлению льгот

Многодетные семьи в Подмосковье могут воспользоваться комплексной услугой для получения льгот и выплат. С начала года сервис применили почти 35 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в рамках услуги можно по одному заявлению получить льготный статус многодетной семьи, оформить выплаты на школьную форму, компенсацию за ЖКУ, социальную карту. Родителей детей-инвалидов могут также подать заявку на выплату на питание.

Услуга доступна в региональном портале в разделе «Семья» — «Комплексные услуги». Получить ее могут семьи с тремя и более детьми, проживающие в Подмосковье. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.