Многодетным семьям Подмосковья напомнили о получении парковочных разрешений

Жители Подмосковья могут воспользоваться госуслугой по оформлению, продлению и изменению парковочных разрешений. За год таким способом подали более 11 тысяч заявок.

С начала этого года жители Подмосковья подали более 1,6 тысячи заявок на получение парковочного разрешения.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить документ могут многодетные и приемные семьи, а также владельцы электромобилей, покупатели абонементов и резиденты.

Услуга доступна в разделе «Гражданам» — «Прочее» — «Транспорт». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услугу предоставляют в течение шести рабочих дней.