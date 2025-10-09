Многодетные получили право на внеочередной прием в органах власти Подмосковья

Фото: Открытие памятника святым Петру и Февронии в Сергиевом Посаде / Медиасток.рф

Многодетным семьям в Подмосковье предоставили право на личный прием в органах власти и других учреждениях вне очереди. Об этом сообщили в Министерстве социального развития региона.

Правом внеочередного личного приема в Подмосковье обладают ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, а также участники специальной операции.

Напомним, ранее в четверг Московская областная дума приняла в третьем и последнем чтении закон о введении нового праздника – Дня многодетной семьи.

Его будут отмечать 11 октября и приурочат ко дню памяти родителей Сергия Радонежского – преподобных Кирилла и Марии.

Новый праздник не будет выходным.