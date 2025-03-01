Многодетной семье погорельцев из Звенигорода помогут с восстановлением жилья

В январе этого года в микрорайоне Супонево в Звенигороде произошел сильный пожар, в результате которого квартира многодетной семьи Шуренковых полностью выгорела. Возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки в натяжном потолке. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, потушили огонь и предотвратили его распространение на соседние квартиры.

В семье Шуренковых трое детей: годовалая Варвара, 10-летняя София и 18-летний Арсений. Глава семьи Дмитрий в настоящее время участвует в специальной военной операции, а мать Наталья находится в декретном отпуске.

После трагедии муниципалитет оперативно подключился к помощи семье. Глава округа Андрей Иванов лично встретился со Шуренковыми в их временном жилье.

Наталья рассказала, что занимается оформлением документов, связанных с пожаром. Квартира была застрахована, и в ближайшие 15 дней семья получит страховую выплату. Однако, как отметил Андрей Иванов, этих средств будет недостаточно для полного восстановления жилья.

«Мы окажем максимальную поддержку семье Шуренковых. Уже сейчас сотрудники ремонтно-эксплуатационной службы Звенигорода помогают очистить квартиру и восстановить коммуникации. Кроме того, мы продолжим следить за ситуацией и помогать в решении возникающих вопросов», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

Не остались в стороне и местные жители. Соседи собрали для семьи гуманитарную помощь, включая одежду для детей. Организация «Многодетные семьи Звенигорода» подарила Шуренковым новый холодильник.