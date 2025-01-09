Многодетной семье Леонтьевых в Лобне вручили жилищный сертификат
Глава Лобни Анна Кротова вручила многодетной семье жилищный сертификат. Родители смогут построить дом или купить квартиру.
Мама Ирина воспитывает семерых детей. В прошлом году родителей включили в региональную программу по улучшению жилищных условий отдельной категории многодетных семей.
Супруги Леонтьевы смогут построить дом или купить квартиру с помощью субсидии в пределах Московской области. Семья решила остаться в Лобне. Об этом родители рассказали главе Анне Кротовой.
«От всей души поздравляю семью Леонтьевых с получением жилищного сертификата! Желаю скорейшего новоселья», — написала в своем телеграм-канале глава муниципалитета.
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