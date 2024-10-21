Многодетного отца из Павловского Посада наградили за помощь бойцам СВО

В Павловском Посаде поздравили многодетного отца и наградили за помощь участникам СВО. Олег Брызгалин регулярно содействует отправке груза, участвует в гуманитарных миссиях в зону специальной военной операции и воспитывает восьмерых детей.

Олега Брызгалина наградили ко Дню отца. Он счастливо живет с супругой 21 год, воспитал восьмерых детей и стал дедушкой. Его сыновья и дочери добились успехов в учебе, спорте и искусстве.

Олег Викторович — генеральный директор частного охранного предприятия «Защита». Более 30 лет его компания поддерживает порядок и безопасность в Павловском Посаде.

Олег поддерживает защитников, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Он лично передает гуманитарные грузы в зону боевых действий. Среди переданной помощи — медикаменты, бронежилеты, автомобили, письма от жителей округа и адресные посылки.

Олег Брызгалин поддерживает спорт. Он внес вклад в развитие боевых искусств. Благодаря его стараниям выросли чемпионы России, мастера спорта и тренеры. Многие из них продолжили развивать направление в муниципалитете. Олег Викторович сам принимал участиев соревнованиях вместе с воспитанниками, завоевывал медали, награды и грамоты.

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