Многодетная мать проголосовала на выборах в Совет депутатов в Дмитрове

Мать девятерых детей Юлия Мусихина проголосовала на выборах в Доме культуры «Подосинки». Ей удалось отправиться на избирательных участок № 271, пока муж заботится о семье. Юлия ждет от Совета депутатов открытого общения.

Многодетная мама обратила внимание на то, что в поселке необходимо построить фельдшерско-акушерский пункт и установить новые детские игровые площадки, а также отремонтировать дороги. Они с супругом развозят детей по школам и детским садам, поэтому им важна качественная инфраструктура.

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил супругов Мусихиных медалью ордена «Родительская слава» и подарил им микроавтобус. По словам Юлии, теперь выполнять ежедневные семейные дела благодаря вместительному автомобилю стало гораздо проще и комфортнее.