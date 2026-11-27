В деревне Кочугино построили новый цех по переработке мясного сырья. Предприятие сможет обрабатывать до 22 тонн мяса в сутки. После завершения второй очереди его проектная мощность составит до 50 тонн мясных полуфабрикатов за смену.

Общая площадь одноэтажного здания превышает 2,2 тысячи квадратных метров. В нем оборудовали помещения для приемки и хранения охлажденного и замороженного мяса, изготовления полуфабрикатов, упаковки и шоковой заморозки готовой продукции. На предприятии планируют перерабатывать говядину, свинину, баранину и мясо птицы.

По итогам проверки Главгосстройнадзор Московской области выдал объекту заключение о соответствии проектной документации. Следующий этап — получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

Вторая очередь проекта предусматривает строительство дополнительных холодильных камер, помещений для контроля качества сырья и готовой продукции, а также объектов инженерной инфраструктуры.

На предприятии предусмотрено 45 рабочих мест.