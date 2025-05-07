Митинг ко Дню Победы прошел в лицее имени Героя СССР Стрельцова в Воскресенске

Ученики лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова почтили память участников Великой Отечественной войны. Они провели патриотическое мероприятие «Поклонимся великим тем годам!» на площади у корпуса «Навигатор».

В митинге приняли участие первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина, председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, депутаты Дмитрий Муконин и Илья Донодин.

Дети прочитали стихи о войне и героях-победителях, также прозвучали песни в исполнении солистов и хора «Созвучие». Будущие выпускники приняли участие в акции «Вальс Победы».

Гости и лицеисты возложили цветы к памятнику Героям Советского Союза Ивану Панфилову и Павлу Стрельцову. Мероприятие завершилось шествием «Бессмертного полка» и общей песней «День Победы».

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.