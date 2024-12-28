Митинг к 45-летию ввода войск в Афганистан прошел в Воскресенске

В Воскресенске прошла акция памяти, посвященная 45-летию ввода войск в Афганистан. Участники мероприятия почтили воинов, погибших в локальных войнах и конфликтах.

Митинг «Афганистан — наша память и боль» прошел у памятника погибшим воинам. Ветераны боевых действий, их родные, представители администрации и общественных организаций, а также неравнодушные жители возложили цветы.

Советские солдаты в Афганистане выполняли военную и гуманитарную миссии: они помогали мирному населению, строили дороги, школы, больницы и водопроводы.

Память воскресенцев, погибших в локальных войнах и в зоне проведения специальной военной операции, почтили минутой молчания.