Сегодня 16:26 МИСК Подмосковья: МЧС России организует интерактивные игры для детей 1 июня Фото: Медиасток.рф
МЧС России проведет тематические и развлекательные мероприятия в рамках детского кластера «Мой мир» 1 июня. Программа пройдет на 15-м международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024» в парке «Патриот».
Дети смогут поучаствовать в полосе препятствий, квесте и уроке безопасности, а также ознакомиться с экспонатами выставки пожарно-спасательной техники.
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Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.
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