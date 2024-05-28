МИСК Подмосковья: МЧС России организует интерактивные игры для детей 1 июня

Фото: Медиасток.рф

МЧС России проведет тематические и развлекательные мероприятия в рамках детского кластера «Мой мир» 1 июня. Программа пройдет на 15-м международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024» в парке «Патриот».

Дети смогут поучаствовать в полосе препятствий, квесте и уроке безопасности, а также ознакомиться с экспонатами выставки пожарно-спасательной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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