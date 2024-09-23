МинЖКХ Подмосковья взяло под контроль капремонт домов в Климовске

В микрорайоне Климовск в Подольске продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева генеральный директор Фонда капремонта региона Валерий Николов проверил 36 объектов, где обновляют инженерные коммуникации, кровли, фасады и подвалы.

«Работы в Климовске проходят под постоянным контролем. Важно не только своевременно выполнять ремонт, но и соблюдать все технологические требования», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.