МинЖКХ Подмосковья рассказало о фотовыставке про восстановление Мариуполя

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Фотовыставка «Мариуполь. Возрождение» открылась сегодня на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Этот масштабный проект демонстрирует, какие усилия предпринимают регионы России, включая Подмосковье, для восстановления города.

«Возрождение Мариуполя — это символ единства и совместных усилий всего народа России. Мы гордимся тем, что стали частью этого масштабного проекта, который не только восстанавливает город, но и вдохновляет миллионы людей на новые свершения», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Инфраструктуру, жилые дома и социальные объекты Мариуполя восстанавливают с участием Фонда капитального ремонта Московской области.

Выставка будет работать до 18 сентября.

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