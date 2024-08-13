МинЖКХ Подмосковья напомнило о важности поверки и замены счетчиков воды

Многие жители Московской области сталкиваются с необходимостью замены или поверки счетчиков воды. Представители министерства ЖКХ региона напоминают, что управляющие компании могут начислять плату за воду по нормативам с повышенным коэффициентом, если счетчик неисправен и его показания не принимаются во внимание.

Поверку необходимо проводить, если истек срок межповерочного интервала или если прибор неисправен. По результату выдается акт проведения работ и приходный кассовый ордер.

Замена счетчика воды необходима в случае истечения срока его эксплуатации или обнаружения неисправности. Процедура включает демонтаж старого прибора, установку нового, его пломбирование и регистрацию в системе «Аршин».

Жители Подмосковья могут обратиться за поверкой и заменой счетчиков в МосОблЕИРЦ, управляющую компанию или в стороннюю организацию. При выборе организации важно убедиться, что у нее есть аккредитация и сертифицированное оборудование.

Уточнить сроки и требования к процедурам установки и обслуживания счетчиков можно в клиентских офисах МосОблЕИРЦ или по телефону контактного центра: 8 499 444-01-00. Более подробную информацию о счетчиках можно найти на портале «Твой Домовой».

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