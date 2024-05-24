Минжилполитики Подмосковья поведет день открытых дверей 30 мая

Министерство жилищной политики Московской области проведет день открытых дверей 30 мая. Чтобы принять в мероприятии участие, необходимо подать заявку по телефону: 8 (498) 602-16-00, добавочные 47643, 47613.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции и телефонной связи. Участники узнают, как получать компенсации от действий мошенников: двойных продаж, самостроев без разрешения на строительство, ликвидации застройщиков.

Люди смогут вернуть потраченные деньги, получив денежные компенсации. При этом малоимущие граждане получат компенсации по рыночной стоимости жилья.

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