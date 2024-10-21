Минжилполитики Подмосковья напомнило правила перепланировки ипотечной квартиры

Подмосковье традиционно лидирует по объемам строительства в России. За последние десять лет в регионе ввели в эксплуатацию более 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области. Многие покупатели приобретают квартиры в ипотеку, и важно знать, что касается ремонта и перепланировки в таких случаях.

Согласие банка на ремонт не требуется, но для перепланировки оно обязательно. Собственник должен поддерживать жилье в хорошем состоянии согласно статье 30 ФЗ «Об ипотеке». Обои, двери и пол можно менять без разрешения банка.

Улучшения допускаются, однако перепланировка, которая снижает стоимость жилья или меняет его технические характеристики, требует согласования с банком. Например, объединение кухни и гостиной с превращением трехкомнатной квартиры в двухкомнатную требует одобрения.

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