Минжилполитики Подмосковья напомнило о правилах социальной ипотеки

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Программа «Социальная ипотека» продолжает работать в Московской области и улучшает жилищные условия ценных специалистов. Участники получают 50% стоимости квартиры как первоначальный взнос, а также компенсацию основного долга на протяжении 10 лет.

Требования к участникам включают стаж работы, возраст, наличие квалификационных категорий и отсутствие собственного жилья. Министерство жилищной политики Московской области напомнило, что на льготу могут претендовать учителя, врачи, молодые ученые, уникальные специалисты, тренеры.

Основная цель проекта — улучшение жилищных условий ценных специалистов с помощью ипотечных кредитов. Участники получают 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию основного долга в течение 10 лет.

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