Минздрав Подмосковья напомнил способы защиты ребенка во время поездки в машине

«Автокресла помогают снизить риск детского травматизма и уберечь жизнь маленьких пассажиров. Они имеют боковую защиту для головы и шеи, которая позволяет смягчить силу удара и защитить от осколков. Чтобы ребенок не выскользнул из автокресла, плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы и не касаться шеи», — объяснил Григорьев.

По его словам, чаще всего при ДТП встречаются черепно-мозговые травмы, повреждения позвоночника, грудной клетки и живота. Использовать люльку от прогулочной коляски вместо автокресла — плохая идея, так как она не фиксируется в машине. Не стоит перевозить ребенка и на руках — при столкновении масса тела резко увеличивается, и удержать малыша становится невозможно.