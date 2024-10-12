Минздрав Подмосковья напомнил о возможности сделать УЗИ в Балашихе

Ежегодно в медицине появляются новые методы лечения, а также усовершенствуются уже известные. Ключевым фактором успешного излечения является своевременная и правильная диагностика.

В этом процессе важную роль играет диагностическая служба лечебного заведения. В Московском областном онкологическом диспансере одним из структурных подразделений этой службы является отделение ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики.

Сотрудники отделения занимаются не только проведением ультразвуковых исследований, но и осуществляют инвазивные манипуляции при помощи ультразвукового контроля. В амбулаторных условиях они выполняют COR-биопсии (трепан-биопсии) для поверхностно расположенных образований молочной железы, лимфатических узлов, суставов и подкожной клетчатки.

Заведующая отделением ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики Марина Латышова отметила, что использование ультразвукового контроля позволяет забрать сразу несколько образцов, а также существенно снижает риск повреждения кровеносных сосудов и нервов. После проведения процедуры пациенты, как правило, не испытывают болезненных ощущений и не сталкиваются с нарушениями функции органов.

Определение типа и объема необходимых исследований осуществляется лечащим врачом на основе показаний после осмотра пациента.

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