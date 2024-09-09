Минтранс сообщил о временном перекрытии трассы М-3 в Наро-Фоминске

С 11 по 13 сентября 2024 года на участке реконструкции трассы М-3 «Украина» вблизи деревни Нефедово Наро-Фоминского округа будут временно перекрывать движение для монтажа балок путепровода. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на «Автодор».

Ограничения будут вводить ночью, с 00:00 до 04:00, чтобы минимизировать неудобства для водителей. В это время автомобилистам рекомендуют пользоваться объездными путями через Наро-Фоминск, трассу А-108, ЦКАД, Калужское или Варшавское шоссе.

Ознакомиться с альтернативными маршрутами можно по ссылке.

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