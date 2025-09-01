Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 3 сентября

Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров 3 сентября. Слушатели узнают, как правильно подать документы на сайте государственных услуг.

Специалисты назовут правила оформления заявок, расскажут о требованиях и наиболее распространенных причинах отказа.

Вебинары запланированы по следующим темам:

Согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения;

Разрешение перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования;

Обслуживание транспортных карт «Стрелка»;

Выдача разрешений на авиационные работы.

Полный список вебинаров, которые пройдут в среду, доступен на сайте ведомства.