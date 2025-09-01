Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 3 сентября
Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров 3 сентября. Слушатели узнают, как правильно подать документы на сайте государственных услуг.
Специалисты назовут правила оформления заявок, расскажут о требованиях и наиболее распространенных причинах отказа.
Вебинары запланированы по следующим темам:
- Согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения;
- Разрешение перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
- Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования;
- Обслуживание транспортных карт «Стрелка»;
- Выдача разрешений на авиационные работы.
Полный список вебинаров, которые пройдут в среду, доступен на сайте ведомства.