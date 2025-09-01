Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 3 сентября

Фото: Минтранс Подмосковья

Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров 3 сентября. Слушатели узнают, как правильно подать документы на сайте государственных услуг.

Специалисты назовут правила оформления заявок, расскажут о требованиях и наиболее распространенных причинах отказа.

Вебинары запланированы по следующим темам:

Полный список вебинаров, которые пройдут в среду, доступен на сайте ведомства.

