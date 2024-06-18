Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 19 июня

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Минтранс Московской области проведет серию вебинаров об услугах в сфере дорог и транспорта 19 июня. Представители ведомства разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам.

Среди тем вебинаров — согласование размещения инженерных коммуникацийсогласование проектов и схем организации дорожного движенияразрешение на работу таксивнесение в реестр пропусков, дающих право на въезд и передвижения грузового транспорта по МКАД и другие.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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