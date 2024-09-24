Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам 25 сентября

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут серию вебинаров 25 сентября. Они направлены на помощь заявителям в правильном оформлении документов на региональном портале госуслуг.

В частности, представители Минтранса окажут поддержку по вопросам внесения данных в Реестр действующих пропусков, которые предоставляют право на въезд и движение по МКАД для грузового автотранспорта весом более 3,5 тонны, а также информации о зарегистрированных пропусках.

Среди тем — обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», выдача разрешений на выполнение авиационных работ, согласие на строительство и реконструкцию в пределах полосы отвода и придорожной полосы, а также на присоединение к автомобильным дорогам Московской области.

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