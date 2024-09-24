Сегодня 20:07 Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам 25 сентября Фото: Минтранс Подмосковья
Специалисты Минтранса Подмосковья проведут серию вебинаров 25 сентября. Они направлены на помощь заявителям в правильном оформлении документов на региональном портале госуслуг.
В частности, представители Минтранса окажут поддержку по вопросам внесения данных в Реестр действующих пропусков, которые предоставляют право на въезд и движение по МКАД для грузового автотранспорта весом более 3,5 тонны, а также информации о зарегистрированных пропусках.
Среди тем —
обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», выдача разрешений на выполнение авиационных работ, согласие на строительство и реконструкцию в пределах полосы отвода и придорожной полосы, а также на присоединение к автомобильным дорогам Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 20:09 Уральский депутат не заметил сбитую женщину-пешехода из-за плохого настроения
Сегодня 20:09 Соревнования по ловле рыбы прошли в Подольске
Сегодня 20:07 Умер экс-глава ЮНЕСКО Амаду-Махтар Мбоу
Сегодня 20:07 Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам 25 сентября
Сегодня 19:55 Десантники ВСУ самовольно покинули позиции в ДНР
Сегодня 19:46 Более 30 предприятий в Подольске воспользовались поддержкой органов власти
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте