Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 июля
Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в среду, 9 июля, проведут серию вебинаров. Слушатели узнают, как правильно подать документы на сайте госуслуг.
Специалисты ведомства разъяснят алгоритм оформления бумаг, а также расскажут, почему чаще всего заявителям отказывают в предоставлении услуг.
Вебинары запланированы по следующим темам:
- разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;
- согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе моделирования;
- обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
- предоставление участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры;
- выдача разрешений на выполнение авиационных работ;
- предварительное согласование предоставления участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог.
Полный список вебинаров, которые состоятся в среду, доступен на сайте Министерства транспорта Подмосковья.
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Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 июля
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