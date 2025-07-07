Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 июля

Фото: МТДИ МО

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в среду, 9 июля, проведут серию вебинаров. Слушатели узнают, как правильно подать документы на сайте госуслуг.

Специалисты ведомства разъяснят алгоритм оформления бумаг, а также расскажут, почему чаще всего заявителям отказывают в предоставлении услуг.

Вебинары запланированы по следующим темам:

Полный список вебинаров, которые состоятся в среду, доступен на сайте Министерства транспорта Подмосковья.

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