Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 июля

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в среду, 9 июля, проведут серию вебинаров. Слушатели узнают, как правильно подать документы на сайте госуслуг.

Специалисты ведомства разъяснят алгоритм оформления бумаг, а также расскажут, почему чаще всего заявителям отказывают в предоставлении услуг.

Вебинары запланированы по следующим темам:

разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе моделирования;

обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

предоставление участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры;

выдача разрешений на выполнение авиационных работ;

предварительное согласование предоставления участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог.

Полный список вебинаров, которые состоятся в среду, доступен на сайте Министерства транспорта Подмосковья.