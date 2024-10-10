Минтранс Подмосковья призвал завершить мотосезон

Тёплая осень позволила дольше кататься на мотоциклах, но с ухудшением погоды езда стала рискованной. Минтранс Подмосковья рекомендует завершить мотосезон ради безопасности водителей.

Низкие температуры, дожди и опавшая листва снижают скорость реакции и ухудшают видимость, что может привести к авариям. Кроме того, на следующей неделе ночью ожидаются заморозки до нуля градусов.

Тем, кто завершает сезон, следует подготовить мотоцикл к зиме: вымыть, высушить и обработать полиролью, заменить масла и фильтры, смазать резину, а также заменить старый бензин на новый с добавлением стабилизатора.

Аккумулятор нужно снять и хранить в отапливаемом помещении, а сам мотоцикл лучше держать в сухом гараже или накрыть тентом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».