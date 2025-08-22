Минтранс Подмосковья призвал водителей и пешеходов быть внимательнее вечером

В Москве и Подмосковье стало темнеть гораздо раньше, поэтому на дорогах важно быть внимательнее. В Минтрансе Подмосковья напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными.

В ведомстве пояснили, что с наступлением осени риск ДТП возрастает, так как на улице раньше темнеет, а количество машин на дорогах увеличивается и меняется стиль вождения. Пешеходам советуют носить световозвращающие элементы вечером, чтобы их было лучше видно.

При переходе дороги нужно смотреть по сторонам, а не в телефон, не перебегать дорогу и не начинать переход, если зеленый сигнал светофора уже начал мигать. Ребенка лучше держать за руку и вести справа.

Водителям рекомендуют заранее снижать скорость перед переходами и обязательно пропускать пешеходов. При осадках тормозной путь увеличивается, поэтому важно быть особенно внимательными, чтобы избежать аварий.