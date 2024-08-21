Минтранс Подмосковья призвал родителей напомнить детям ПДД

Скоро начнется новый учебный год, и многие дети впервые пойдут в школу. Минтранс Подмосковья напоминает родителям о важности повторить с ребенком основные правила безопасности на дороге и во дворе.

«Важно не только объяснить безопасный маршрут до школы, но и пройти его с ребенком несколько раз, особенно если он учится в начальных классах», — уточнили в ведомстве.

Родителей призывают обратить внимание на типичные ошибки ребенка и учить правила дорожного движения в игровой форме, например, с помощью раскрасок. Также важно напомнить о необходимости переходить дорогу по правилам и следить за тем, чтобы дети были заметны в условиях плохой видимости.

«Не забывайте использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей», — заключили в Минтрансе.

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