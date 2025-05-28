Минтранс Подмосковья призвал мотоциклистов быть осторожнее за рулем

Количество ДТП с участием мотоциклистов выросло в Подмосковье с 23 по 26 мая. В этот период насчитали 21 происшествие — это почти 40% от всех аварий за четыре дня. В Минтрансе Подмосковья призвали жителей быть осторожными и соблюдать ПДД.

«В авариях с участием мототранспорта в период с 23 по 26 мая погибли два человека и пострадали 19 человек. При этом 14 ДТП произошли в дневное время, самым аварийным днём стала пятница — в этот день было семь ДТП», — рассказали в ведомстве.

Значительная часть всех произошедших ДТП — столкновения. Чаще всего они случались из-за превышений скорости, проезда мотоциклистов между рядами, а также по невнимательности водителей автомобилей.

В ведомстве также призвали родителей обращать внимание на досуг детей, ведь иногда за рулем оказывают несовершеннолетние.

Мотоциклистов призвали использовать защитную экипировку со световозвращателями, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Автомобилистам следует смотреть в зеркала и оценить обстановку перед перестроениями.