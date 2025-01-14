Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможной гололедице

До конца недели температура в Подмосковье будет опускаться до минус двух градусов и подниматься до плюс пяти. В четверг местами пройдет снег, а затем в регионе ожидают дождь. Водителей предупредили о возможной гололедице.

В подмосковном Минтрансе сообщили, что дорожные службы регулярно проводят уборку снега и обрабатывают покрытия ото льда. В первую очередь эту работу проводят на вылетных трассах и в местах с интенсивным движением.

Водителей призвали очищать автомобили от снега перед поездкой, быть предельно внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Важно плавно трогаться и тормозить, а также отказаться от резких маневров.

Пешеходам следует переходить дорогу только в оборудованных местах, быть осторожными на парковках и носить световозвращатели в темное время суток.